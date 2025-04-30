Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин приветствовал введение звания «заслуженный просветитель»

Путин назвал хорошей идеей введение в РФ звания «заслуженный просветитель»
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал хорошей идеей введение в РФ звания «заслуженный просветитель». Об этом сообщает ТАСС.

«Хорошая идея, мне добавить нечего. У нас много <…> заслуженных деятелей. Такой сферы, такой, такой. Но это очень важная сфера деятельности», — сказал российский лидер на просветительском марафоне «Знание. Первые» в ответ на предложение лектора Михаила Доманина.

Мероприятие в этом году посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на нескольких площадках. Помимо столицы, мероприятия пройдут в Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске.

29 апреля Путин на международном форуме «Великое наследие — общее будущее» назвал День Победы одним из самых значимых и святых праздников для России и многих республик бывшего Советского Союза.

В национальном центре «Россия» запустили форумный сезон Росмолодежи

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами