Путин приветствовал введение звания «заслуженный просветитель»

Президент России Владимир Путин назвал хорошей идеей введение в РФ звания «заслуженный просветитель». Об этом сообщает ТАСС.

«Хорошая идея, мне добавить нечего. У нас много <…> заслуженных деятелей. Такой сферы, такой, такой. Но это очень важная сфера деятельности», — сказал российский лидер на просветительском марафоне «Знание. Первые» в ответ на предложение лектора Михаила Доманина.

Мероприятие в этом году посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на нескольких площадках. Помимо столицы, мероприятия пройдут в Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске.

29 апреля Путин на международном форуме «Великое наследие — общее будущее» назвал День Победы одним из самых значимых и святых праздников для России и многих республик бывшего Советского Союза.

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