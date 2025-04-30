Путин приехал в музей Победы на марафон «‎Знание.Первые»‎

Президент России Владимир Путин приехал в музей Победы на Поклонной горе для выступления на марафоне «‎Знание.Первые»‎. Об этом сообщает РИА Новости.

Марафон «‎Знание.Первые» в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на нескольких площадках. Помимо столицы, мероприятия пройдут в Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске.

До этого Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что символы Великой Победы могут быть разными, однако важно, что за ними стоят общая история, настоящее и будущее. Во время переговоров Лукашенко рассказал, что в Белоруссии одни жители во время празднования Дня Победы используют георгиевские ленточки, а другие – знак «Беларусь помнит». В ответ на это Путин отметил, что символы Победы могут быть разными, однако при этом важно, что за ними стоит.

Лукашенко прибыл в Волгоград 29 апреля. У трапа самолета его встретили женщины-регулировщицы ретро-взвода МВД России по региону. На опубликованных СМИ кадрах видно, как девушки торжественно вручают белорусскому лидеру хлеб-соль. Лукашенко при этом похвалил угощение, отметив, что изделие белорусское.

Ранее Песков рассказал об отношении Путина к идее о перемирии на Украине.