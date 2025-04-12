В национальном центре «Россия» запустили форумный сезон Росмолодежи

В национальном центре «Россия» запустили форумную кампанию Росмолодежи 2025 года, сообщает пресс-служба движения.

Организаторы ожидают, что в этом году в форумах примут участие более 20 тыс. молодых людей, семей, участников СВО и представителей иностранной молодежи.

Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, дети и молодежь России – ключевой государственный приоритет.

«Очень важно, что вы не просто благополучатели национального проекта «Молодежь и дети», вы его соавторы. Это ваше время, потому что Россия сегодня – действительно страна возможностей», — сказал он.

В 2025 году форумы Росмолодежи пройдут в 25 регионах России, включая Новороссию и Донбасс. На форумах участники смогут получить приглашения на стажировки, посетить ведущие мероприятия и получить новый опыт.

«27 форумов Росмолодежи объединят более 20 тысяч молодых людей со всей страны, чьи интересы связаны с различными сферами от науки и образования до креативных индустрий и IT. Нацпроект «Молодежь и дети» объединил все возможности для молодых, и наша задача – помочь ребятам в реализации их потенциала», — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

«27 форумов Росмолодежи объединят более 20 тысяч молодых людей со всей страны, чьи интересы связаны с различными сферами от науки и образования до креативных индустрий и IT. Нацпроект «Молодежь и дети» объединил все возможности для молодых, и наша задача – помочь ребятам в реализации их потенциала», — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

В торжественной церемонии-презентации национального проекта «Молодежь и дети» и открытии форумного сезона в национальном центре «Россия» также приняли участие председатель правления «Движения Первых», Герой России Артур Орлов, генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль, российский космонавт Олег Артемьев, актер театра и кино Антон Шагин и другие.