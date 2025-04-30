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США предлагают Украине дополнительные документы к сделке по ресурсам

Reuters: США предлагают Украине два дополнительных документа к ресурсной сделке
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Vadim Ghirda/AP

США хотят, чтобы Украина подписала два дополнительных документа наряду с соглашением по минералам между Вашингтоном и Киевом. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

«Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина подписала два дополнительных документа вместе с их сделкой по добыче полезных ископаемых», — говорится в сообщении издания.

При этом не раскрывается, о каких документах идет речь.

Как отмечается, Украина считает, что над этими двумя дополнениями нужно еще поработать.

30 апреля газета Financial Times сообщала, что переговоры по ресурсной сделке между Украиной и США пока не завершены, поскольку Киев в минувшие выходные дни предпринял попытку пересмотреть условия соглашения.

25 апреля президент США Дональд Трамп раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за то, что его страна до сих пор не согласилась подписать соглашение о редкоземельных металлах. По его словам, задержка по подписанию «финальных документов» составила как минимум три недели. В связи с этим американский лидер выразил надежду, что сделка между Киевом и Вашингтоном будет заключена немедленно.

Ранее в Верховной раде Украины оценили значимость сделки с США для прекращения огня.

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