Генсек НАТО признал, что у Европы нет альтернативы «ядерному зонтику» США

Генсек НАТО Рютте заявил, что у Европы нет альтернативы ядерному зонтику США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа не может обойтись без «ядерного зонтика» США. Выступая в Школе экономики в Варшаве, он назвал приверженность Вашингтона трансатлантической безопасности критически важной, передает РИА Новости.

Рютте отметил, что альтернативы американской ядерной защите для Европы нет.

«США неоднократно подтверждали свою роль в НАТО и обеспечении безопасности союзников. У Европы нет замены ядерному зонтику США. Их обязательства перед альянсом — основа нашей стабильности», — сказал генсек.

26 марта газета The New York Times писала, что чиновники американской администрации в частном порядке заверили своих коллег в Европе в том, что США в период президентства Дональда Трампа продолжат прикрывать Европу «ядерным зонтиком».

5 марта президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед нацией. В частности, он заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США по этому вопросу, назвал армию Франции самой боеспособной в Европе и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе высказались о подготовке Европы к войне с Россией.