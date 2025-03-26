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США в частном порядке уведомили Европу, что Трамп не отнимет «ядерный зонтик»

NYT: США уведомили Европу, что Трамп не отнимет «ядерный зонтик»
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Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чиновники американской администрации в частном порядке заверили своих коллег в Европе в том, что США в период президентства Дональда Трампа продолжат прикрывать Европу «ядерным зонтиком». Об этом пишет газета New York Times.

«Чиновники Трампа в частном порядке заверили европейцев в том, что американский президент поддерживает НАТО, сохранит американский «ядерный зонтик» над Европой», — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что взгляды Трампа изменчивы и он считает НАТО клубом, за который платят американцы.

5 марта президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед нацией. В частности, он заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США по этому вопросу, назвал армию Франции самой боеспособной в Европе и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Дании заявили, что могут разместить в стране ядерное оружие.

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