США в частном порядке уведомили Европу, что Трамп не отнимет «ядерный зонтик»

Чиновники американской администрации в частном порядке заверили своих коллег в Европе в том, что США в период президентства Дональда Трампа продолжат прикрывать Европу «ядерным зонтиком». Об этом пишет газета New York Times.

«Чиновники Трампа в частном порядке заверили европейцев в том, что американский президент поддерживает НАТО, сохранит американский «ядерный зонтик» над Европой», — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что взгляды Трампа изменчивы и он считает НАТО клубом, за который платят американцы.

5 марта президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед нацией. В частности, он заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США по этому вопросу, назвал армию Франции самой боеспособной в Европе и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Дании заявили, что могут разместить в стране ядерное оружие.