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Польша захотела ядерное оружие из-за якобы угрозы со стороны России

Дуда: Польша должна искать защиту от РФ с помощью ядерного оружия Франции
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Министерство обороны РФ

Польша должна искать защиты от якобы возможной российской угрозы, используя «ядерный зонтик» Франции, при этом Варшава продолжит призывать к доступу к американскому атомному оружию. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью агентству Bloomberg.

«Я считаю, что мы можем принять оба решения», — поделился он своим мнением.

По словам Дуды, в этом нет никакого противоречия.

Как напоминает агентство, премьер-министр Дональд Туск заявил парламенту в марте, что Польша может попытаться получить доступ к ядерному оружию, и сказал, что он ведет «серьезные переговоры» по поводу предложения президента Франции Эммануэля Макрона использовать ядерный потенциал Парижа для защиты европейских союзников.

В марте Дуда призвал США разместить ядерное оружие в республике, он обсудил этот вопрос со спецпосланником американского президента по Украине и России Китом Келлогом.

Ранее Польша разработала собственный снаряд 155-мм калибра.

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