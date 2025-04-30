Шойгу призвал страны БРИКС выступать против героизации нацистов

Страны-члены БРИКС должны выступать против героизации нацистов, а также вместе отстаивать историческую правду. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе I сессии заседания Высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии, передает ТАСС.

Он отметил, что Европа забыла о том, кому она обязана своим освобождением от фашистских захватчиков.

«Бряцание оружием со стороны НАТО и Европейского союза происходит на фоне попыток переписать историю и героизировать нацистских преступников, подвергнув сомнению подвиг солдат антигитлеровской коалиции и вклад СССР в победу над нацизмом», — сказал Шойгу.

29 апреля президент России Владимир Путин заявил о необходимости дать отпор всем, кто пытается оправдывать совершенные нацистами преступления.

20 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что руководство Европейского союза (ЕС) не хочет видеть своих чиновников на Параде Победы в российской столице, так как региональному содружеству принадлежит лидерство в возрождении нацизма. Как он сказал, по той же причине Брюссель планирует отправить своих миротворцев в зону украинского кризиса. Несмотря на это, Москва продолжит принимать все необходимые меры для искоренения опасной идеологии, подчеркнул дипломат. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин отметил мужество европейских политиков, планирующих приехать на парад Победы в Москве.