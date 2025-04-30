Шойгу высказался об ударах Украины по ГИС «Суджа» и объектам КТК

Шойгу: Россия расценивает удары ВСУ по ГИС «Суджа» как акт терроризма

Россия квалифицирует удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по газоизмерительной станции «Суджа», объектам Каспийского трубопроводного консорциума как государственный терроризм. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии городе Бразилиа, передает РИА Новости.

«В конце марта ВСУ уничтожили газоизмерительную станцию «Суджа», через которую осуществлялись поставки российского газа европейским потребителям», — сказал он.

Шойгу добавил, что украинские военнослужащие также занимались мародерством в российских населенных пунктах и расправлялись с мирными жителями.

«Квалифицируем указанные действия не иначе как акт государственного терроризма», — отметил секретарь Совбеза России.

В Минобороны России 28 марта заявили, что обязательство Киева не организовывать атаки на российские энергообъекты является очередной уловкой с целью недопущения обрушения фронта Вооруженных сил Украины. В оборонном ведомстве добавили, что ВСУ нанесли из реактивных систем залпового огня HIMARS удар по газоизмерительной станции «Суджа», в результате чего энергообъект был уничтожен.

Ранее появилось видео, как бойцы ВС РФ и КНДР обнялись после освобождения Суджи.