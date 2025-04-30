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Шойгу высказался об ударах Украины по ГИС «Суджа» и объектам КТК

Шойгу: Россия расценивает удары ВСУ по ГИС «Суджа» как акт терроризма
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Владимир Смирнов/РИА Новости

Россия квалифицирует удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по газоизмерительной станции «Суджа», объектам Каспийского трубопроводного консорциума как государственный терроризм. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии городе Бразилиа, передает РИА Новости.

«В конце марта ВСУ уничтожили газоизмерительную станцию «Суджа», через которую осуществлялись поставки российского газа европейским потребителям», — сказал он.

Шойгу добавил, что украинские военнослужащие также занимались мародерством в российских населенных пунктах и расправлялись с мирными жителями.

«Квалифицируем указанные действия не иначе как акт государственного терроризма», — отметил секретарь Совбеза России.

В Минобороны России 28 марта заявили, что обязательство Киева не организовывать атаки на российские энергообъекты является очередной уловкой с целью недопущения обрушения фронта Вооруженных сил Украины. В оборонном ведомстве добавили, что ВСУ нанесли из реактивных систем залпового огня HIMARS удар по газоизмерительной станции «Суджа», в результате чего энергообъект был уничтожен.

Ранее появилось видео, как бойцы ВС РФ и КНДР обнялись после освобождения Суджи.

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