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США пригрозили выходом из переговоров по Украине

Госдеп: при отсутствии прогресса США выйдут из переговоров по Украине

Вашингтон покинет переговоры по украинскому урегулированию, если в них не будет достигнут некий прогресс, сообщила официальный представитель госдепа США Тэмми Брюс. Ее цитирует РИА Новости.

«Если не будет прогресса, то мы устранимся из процесса в качестве посредников. <...> Сейчас настало время, когда обе стороны конфликта должны представить конкретные предложения, и если не будет достигнуто прогресса, то мы уйдем», — отметила Брюс.

Аналогичные заявления о том, что терпение США истощается, были ранее сделаны госсекретарем Марко Рубио и президентом Дональдом Трампом. По их словам, если прекращения огня не удастся добиться в ближайшее время, Вашингтон «будет двигаться дальше» и займется другими внешнеполитическими вопросами. Подробнее об угрозах США — в материале «Газеты.Ru».

При этом в Кремле заявляли, что в Москве видят продолжающиеся усилия США по выводу процесса на Украине в мирное русло.

Ранее на Украине раскрыли, чем обернется признание Крыма за Россией.

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Переговоры о мире на Украине
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