На Украине назвали процент доходов, передаваемых в совместный фонд с США

Шмыгаль: Украина будет отдавать в фонд США 50% доходов от всех новых лицензий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что его страна будет отдавать 50% доходов от всех новых лицензий и ренты на добычу полезных ископаемых в совместный с США фонд. Об этом сообщает РИА Новости.

«Соглашение о недрах с США будет абсолютно партнерским: инвестиционный фонд будет иметь 50/50 доли управления и наполнения», — сказал Шмыгаль в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам премьера, взносы будут осуществляться в денежной форме, а американская сторона сможет зачислять новую военную помощь в качестве поступления в фонд.

Согласно информации агентства Bloomberg, США в рамках сделки по недрам с Украиной признали, что соглашение не должно противоречить планам Киева вступить в Евросоюз, оно также предполагает инвестиции в горнодобывающую промышленность и энергетику Украины.

25 апреля президент США Дональд Трамп обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что Киев до сих пор не подписал сделку по минеральным ресурсам.

Ранее депутат Рады объяснил значение сделки о ресурсах для прекращения огня на Украине.