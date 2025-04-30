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Раскрыты детали ресурсной сделки США и Украины, которую могут подписать 30 апреля

Bloomberg: США согласны, что сделка по ресурсам не помешает пути Украины в ЕС
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Nathan Howard/Reuters

США в рамках сделки по недрам с Украиной признали, что соглашение не должно противоречить планам Киева вступить в ЕС, соглашение также предполагает инвестиции в горнодобывающую промышленность и энергетику Украины. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«В рамках соглашения США и Украина будут стремиться создать условия для «увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и смежные технологии в Украине», согласно проекту документа», — говорится в сообщении издания.

Кроме того, Вашингтон, в соответствии с соглашением, намерен «избегать любого конфликта» с планами Киева по вступлению в Европейский союз, добавили источники.

Проект соглашения предусматривает создание совместного фонда для управления инвестиционными проектами Украины был доработан и может быть подписан уже в среду, отмечает Bloomberg.

Вместе с тем, США согласились, что только будущая военная помощь, которую они могут оказать Киеву после подписания соглашения, будет учитываться при расчете их взноса в фонд.

25 апреля президент США Дональд Трамп обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что Киев до сих пор не подписал сделку по минеральным ресурсам.

Ранее сообщалось, что США могут претендовать на 36 критически важных минералов на Украине.

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