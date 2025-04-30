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Эрдоган заявил о возможности провокации в ситуации по Украине

Эрдоган заявил о возможности провокации в мирном процессе по Украине
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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам в самолете по возвращении из Италии о возможных провокациях, которые будут направлены на срыв мирного процесса по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«По этой причине и Российская Федерация, и Украина должны искренне призвать к миру и закончить военный конфликт, не давая никаких возможностей тем, кто хочет отравить этот процесс», — сказал он.

Эрдоган отметил, что Киеву и Москве нужно «укреплять взаимное доверие» для того, чтобы «мирный процесс был успешным в долгосрочной перспективе».

«Мы будем продолжать вносить свой вклад и поддерживать мир», — заключил турецкий президент.

19 апреля Эрдоган заявлял, что Анкаре неизвестны планы западных стран по полному прекращению огня на Украине, и Турция рассчитывает на конкретику по урегулированию конфликта.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия должна заключить мирную сделку не с США, а с Украиной.

Ранее Трамп заявил, что Путин может морочить голову в вопросе мирного урегулирования на Украине.

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