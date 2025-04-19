В Турции высказались о планах Запада по прекращению огня на Украине

Анкаре неизвестны планы Запада по полному прекращению огня на Украине. Об этом заявили в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает РИА Новости.

«Наверное, стоит дождаться конкретики, чтобы увидеть конкретные предложения», — сказал собеседник агентства.

19 апреля газета New York Post со ссылкой на источники сообщила, что США и союзники Украины из числа европейских стран планируют утвердить план полного прекращения огня до конца месяца. Это может произойти на предстоящей встрече в Лондоне. По данным издания, впоследствии согласованный документ будет представлен Москве.

Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил, что план прекращения огня на Украине должен содержать пункты, касающиеся контроля за исполнением договоренностей.

Ранее Трамп пригрозил выходом из переговорного процесса по Украине.