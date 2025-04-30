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Трамп уволил из совета музея Холокоста мужа Харрис

The Hill: Трамп уволил из совета музея Холокоста мужа Камалы Харрис
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РИА Новости

Президент США Дональд Трамп уволил с должности члена совета Мемориального музея Холокоста в Вашингтоне Дугласа Эмхоффа — мужа бывшего вице-президента страны Камалы Харрис. Об этом сообщает The Hill.

Сам Эмхофф в разговоре с газетой подчеркнул, что память о Холокосте и просвещение по этому вопросу «нельзя политизировать», в связи с этим он обещал продолжить работу в этом направлении. В свою очередь сотрудник Белого дома подтвердил, что администрация Трампа уволила нескольких членов музейного совета и проводит собеседования с новыми потенциальными кандидатами.

30 апреля Трамп заявил журналистам ABC News о планах пересмотреть некоторые сокращения, проведенные решением главы DOGE Илона Маска. Он пояснил, что департамент предпринимателя смог выявить многочисленные факты расточительства и мошенничества в федеральных агентствах на миллиарды долларов.

До этого стало известно, что Маск с мая сократит свое участие в деятельности возглавляемого им департамента по повышению эффективности работы правительства США.

Ранее уволенные сотрудники Пентагона обвинили коллег в клевете.

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