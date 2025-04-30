Генконсул России передал Казахстану 12-томное издание о ВОВ

Генеральный консул России в Алма-Ате Дмитрий Тураев от имени правительства Москвы передал в фонд Национальной библиотеки Казахстана 12-томное фундаментальное издание «Великая Отечественная война 1941–1945 годов». Об этом сообщает РИА Новости.

При передаче дипломат отметил, что в настоящее время все чаще звучат попытки переписать историю и обесценить подвиг целых народов.

«Именно поэтому мы должны говорить, напоминать, показывать, потому что память — это тоже битва, и мы просто обязаны ее выиграть», — сказал Тураев.

Передача многотомного издания состоялась в рамках литературно-музыкального вечера «Литературная память о войне». Мероприятие открылось минутой молчания в память о павших в годы Великой Отечественной войны. В программу мероприятия вошла книжная выставка «Никто не забыт, ничто не забыто!», а также исполнение стихов и песен военных лет казахстанскими артистами. Почетными гостями вечера стали ветераны и родственники фронтовиков.

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