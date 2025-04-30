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Генконсул России передал Казахстану 12-томное издание о ВОВ

Генконсул Тураев передал Казахстану 12-томное фундаментальное издание о ВОВ
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Максим Богодвид/РИА Новости

Генеральный консул России в Алма-Ате Дмитрий Тураев от имени правительства Москвы передал в фонд Национальной библиотеки Казахстана 12-томное фундаментальное издание «Великая Отечественная война 1941–1945 годов». Об этом сообщает РИА Новости.

При передаче дипломат отметил, что в настоящее время все чаще звучат попытки переписать историю и обесценить подвиг целых народов.

«Именно поэтому мы должны говорить, напоминать, показывать, потому что память — это тоже битва, и мы просто обязаны ее выиграть», — сказал Тураев.

Передача многотомного издания состоялась в рамках литературно-музыкального вечера «Литературная память о войне». Мероприятие открылось минутой молчания в память о павших в годы Великой Отечественной войны. В программу мероприятия вошла книжная выставка «Никто не забыт, ничто не забыто!», а также исполнение стихов и песен военных лет казахстанскими артистами. Почетными гостями вечера стали ветераны и родственники фронтовиков.

30 апреля в Московском доме книги прошла презентация повести Юрия Костина о взятии Рейхстага «Штурм». Издание рассказывает о героической операции времен Великой Отечественной войны, а также о малоизвестных фактах и событиях, связанных с водружением Знамени Победы над Рейхстагом.

Ранее режиссер Оливер Стоун обвинил Евросоюз в забвении роли России во Второй мировой войне.

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