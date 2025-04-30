В Москве представили книгу о взятии рейхстага «Штурм»

В Московском доме книги прошла презентация повести Юрия Костина о взятии Рейхстага «Штурм», сообщает пресс-служба ИД «Проспект».

Книга рассказывает о героической операции времен ВОВ, а также о малоизвестных фактах и событиях, связанных с водружением Знамени Победы над Рейхстагом.

Как отметил автор повести, эта книга является плодом многолетних размышлений о судьбах героев штурма Рейхстага.

«Это мой скромный вклад в сохранение памяти о тех, кто ценою здоровья, карьеры и самой жизни геройски исполнили свой долг и были незаслуженно забыты. Читателя ждет немало сюрпризов», — сказал он.

Также в повести воспроизведены последние дни кровавого диктатора Адольфа Гитлера, на основании воспоминаний тех, кто находился тогда в непосредственной близости от него.

«Одно из лучших произведений современных авторов о Великой Отечественной войне и ее последних днях, которые я прочел до сих пор», — заявил музыкант, певец, народный артист РФ Николай Расторгуев.