В Минэкономразвития оценили влияние пошлин США на торговлю РФ с Китаем

Россия не фиксирует существенного изменения торговли с Китаем на фоне пошлин, которые ввел президент США Дональд Трамп. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев, передает ТАСС.

«Пока какого-то существенного замедления торговли с Китаем не видим в сторону экспорта и импорта, есть определенные замедления, но в рамках сезонных факторов», — сказал он.

Ильичев добавил, что тарифы США будут иметь отложенный эффект.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

9 апреля Трамп приостановил действие новых пошлин США на 90 дней в отношении свыше 75 стран.

Ранее глава минфина США Бессент заявил, что ожидает деэскалации торговой войны с КНР.