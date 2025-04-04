Китай вводит ответные пошлины на всю продукцию из США

Китай вводит тарифы в 34% на всю продукцию из США

Китай объявил о введении тарифов в размере 34% на всю продукцию импорта из США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Государственного совета КНР.

Комиссия по тарифам при Госсовете Китая сообщила, что данный шаг стал ответом на тарифную политику президента США Дональда Трампа.

«Действия США не соответствуют правилам международной торговли, серьезно подрывают законные права и интересы Китая и являются типичным проявлением одностороннего запугивания», — заявили там.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экономистов, новые торговые пошлины приведут к замедлению глобального экономического роста и резкому падению цен на нефть, что отразится и на России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МВФ оценил риски для мировой экономики.