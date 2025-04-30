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Трампу рассказали о верном способе завершить конфликт на Украине

Макгрегор: США нужно давить на Украину для завершения конфликта
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Nathan Howard/Reuters

Соединенным Штатам необходимо надавить на Украину в целях прекращения конфликта. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Единственное, что мы можем сделать, так это надавить на украинцев ради прекращения боевых действий на хороших, нравственных, как мне кажется, основаниях, упомянутых ранее президентом Трампом», — подчеркнул он.

Украинский лидер Владимир Зеленский, по словам Макгрегора, должен спасти своих граждан от продолжающегося конфликта.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва благодарна Вашингтону за усилия по урегулированию украинского кризиса.

По словам Пескова, российские власти по-прежнему рассчитывают, что предпринимаемые Вашингтоном усилия дадут результаты. Как он сказал, президент РФ Владимир Путин готов к переговорам по урегулированию кризиса.

30 апреля президент США Дональд Трамп дал интервью для телеканала ABC. Во время беседы глава государства выразил уверенность, что его российский коллега стремится к завершению боевых действий.

Ранее Трамп признался, что заинтересован в мире между РФ и Украиной из-за денег.

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Переговоры о мире на Украине
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