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Трамп рассказал о позиции Путина по конфликту на Украине

Трамп сообщил, что Путин хочет добиться мира на Украине
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Evelyn Hockstein/Reuters

Российский лидер Владимир Путин хочет добиться мира на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании ABC.

«Я бы сказал, что он [Путин] хочет прекратить войну», — отметил глава Белого дома.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова начать прямые переговоры с Киевом без предварительных условий. По его словам, инициатива президента России Владимира Путина о временном перемирии в дни 80-летия Победы стала отправной точкой для таких контактов.

Также дипломат подчеркнул, что требование Киева о 30-дневном перемирии Москва рассматривает как предварительное условие, которое противоречит идее незамедлительного диалога.

27 апреля госсекретарь Штатов Марко Рубио заявил, что наступившая неделя станет «критически важной» для определения перспектив урегулирования конфликта. Он отметил, что переговоры между РФ и Украиной «близки». По словам госсекретаря, на данный момент администрация Трампа решает вопрос о том, хочет ли продолжать участвовать в этом проекте.

Ранее Трамп признался, что желает мира между Россией и Украиной «ради денег».

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Переговоры о мире на Украине
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