В Кремле рассказали, как относятся к усилиям США по урегулированию на Украине

Песков: РФ благодарна США за усилия по урегулированию украинского конфликта

Москва благодарна Вашингтону за усилия по урегулированию украинского кризиса. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

В среду, 30 апреля, он выступает с лекцией на просветительском марафоне «Знание. Первые». В ходе мероприятия Песков рассказал, что США пытаются исполнить роль посредника ради завершения конфликта между РФ и Украиной.

«И мы благодарны США за эти усилия», — подчеркнул пресс-секретарь.

По словам Пескова, российские власти по-прежнему рассчитывают, что предпринимаемые Вашингтоном усилия дадут результаты. Как он сказал, президент РФ Владимир Путин готов к переговорам по урегулированию кризиса.

30 апреля президент США Дональд Трамп дал интервью для телеканала ABC. Во время беседы глава государства выразил уверенность, что его российский коллега стремится к завершению боевых действий.

За день до этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что власти страны готовы начать прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Он добавил, что предложение Путина о временном перемирии в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне стало отправной точкой для таких контактов.

Ранее Трамп признался, что заинтересован в мире между РФ и Украиной из-за денег.