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В Госдуме ответили на слова Зеленского об ударе ВСУ по параду в Москве

Депутат Ивлев об угрозе Зеленского ударить по параду: фашизм везде одинаков
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Alina Smutko/Reuters

Фашизм везде одинаков, украинский лидер Владимир Зеленский сравним с Гитлером. Так депутат Госдумы Леонид Ивлев прокомментировал слова Зеленского об ударе Киева по параду в Москве 9 мая, передает РИА Новости.

«Как Гитлер мечтал о создании чудо-оружия перед концом фашисткой Германии, так и фашист Зеленский хочет ударить по ветеранам, женщинам и детям во время парада на Красной площади», — подчеркнул он.

Ивлев отметил, что Зеленский – это Гитлер XXI века, а конец украинского лидера будет «бесславно одинаков».

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе своей лекции «Освобождение мира от нацизма. Роль СССР» на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые» заявил, что Зеленский делает множество заявлений, по большей части, неудачных.

Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая. Кроме того, Москва «должна переживать» о продолжении боевых действий, добавил украинский лидер.

Ранее Матвиенко назвала циничным «празднование» Зеленским 9 Мая в Киеве.

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