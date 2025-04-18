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Матвиенко назвала циничным «празднование» Зеленским 9 Мая в Киеве

Матвиенко: «празднование» 9 Мая в Киеве — проявление цинизма Зеленского
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Приглашение европейских лидеров в Киев для «празднования» 9 Мая — это проявление цинизма со стороны украинских властей, заявила в беседе с РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Это очередное проявление такого неприкрытого цинизма режима [Владимира] Зеленского, который возвел в ранг национальных героев Бандеру, Шухевича, пособников Гитлера, на руках которых кровь тысяч украинцев, русских, поляков, евреев», — возмутилась спикер Совфеда.

По ее словам, у нынешнего Киева нет морального права проводить какие-либо мероприятия в честь победы над нацизмом.

14 апреля Зеленский пригласил высокопоставленных европейских чиновников на 9 мая в Киев «в качестве демонстрации дипломатической силы». Мероприятие, проводимое украинским лидером, состоится в противовес параду на Красной площади в Москве в тот же день.

Одновременно верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о «последствиях» для чиновников, которые поедут в российскую столицу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ФРГ раскритиковали позицию МИД Германии по празднованию юбилея Победы.

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