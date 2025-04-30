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В Кремле прокомментировали заявления Зеленского по поводу парада Победы

Песков: Зеленский делает много заявлений, по большей части, неудачных
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе своей лекции «Освобождение мира от нацизма. Роль СССР» на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский делает множество заявлений, по большей части, неудачных. Его слова передает ТАСС.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве 9 мая.

«Зеленский делает много разных заявлений, по большей своей части они неудачны. Парад будет, и мы с вами будем с гордостью наблюдать за этим парадом», — отметил Песков.

23 апреля бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин заявил, что Красная площадь в Москве во время парада Победы является «законной целью» для Вооруженных сил Украины. Он допустил, что ВСУ могут готовить удар по параду Победы, где будет сосредоточено много российских военных. Спецслужбы Украины не скрывают, что такой удар планируется, и обещают Москве на 9 Мая «украинские подарки», добавил Лапин.

Ранее Матвиенко назвала циничным «празднование» Зеленским 9 Мая в Киеве.

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