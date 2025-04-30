Президент Украины Владимир Зеленский подрывает мирные усилия и поступает как террорист. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя намек украинского лидера о том, что он желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая.

«Это очередное доказательство того, что именно Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия», — отметила она и подчеркнула, что так поступают классические террористы.

Офис президента Украины «буквально в прямом эфире планирует теракты», добавила Захарова.

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве.

«Они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — отметил он.

23 апреля бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин заявил, что Красная площадь в Москве во время парада Победы является «законной целью» для Вооруженных сил Украины. Он допустил, что ВСУ могут готовить удар по параду Победы, где будет сосредоточено много российских военных. Спецслужбы Украины не скрывают, что такой удар планируется, и обещают Москве на 9 Мая «украинские подарки», добавил Лапин.

Ранее в Раде заявили о возможности ударить по параду Победы в Москве.