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В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве

Депутат Колесник: ВС РФ пресекут любые провокации Украины на 9 мая
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Станислав Красильников/РИА Новости

Армия и спецслужбы России пресекут любые провокации Украины, которые она может готовить на 9 мая. Об этом в беседе с News.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя намек Владимира Зеленского на возможный удар по параду Победы.

Он призвал не воспринимать всерьез высказывания украинского лидера, поскольку они не имеют под собой оснований. Депутат подчеркнул, что «если что-то случится», то ВС РФ отработают и справятся. Зеленский угрозами пытается «запустить интригу», считает депутат.

«Этот хорек завонял на полмира уже. А все эти заявления, думаю, беспочвенные. Он постарается где-то подгадить, но наши спецслужбы предотвратят. Первый раз слышу, чтобы мы переживали. Россия прошла через много испытаний, а заявления какого-то хорька мы переживем», — сказал Колесник.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве.

«Они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — отметил он.

В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский подрывает мирные усилия и поступает как террорист.

Ранее политолог указал на попытку Зеленского «напугать» Путина заявлением о параде Победы.

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