Песков заявил, что миллионы российских граждан помогают военнослужащим

Песков считает, что Россия при необходимости вся встанет на свою защиту

Никто не должен сомневаться, что вся Россия в случае необходимости встанет на свою защиту. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления с лекцией на просветительском марафоне общества «Знание», его слова приводит ТАСС.

«Если нужно будет встать стране огромной, она встанет в любой момент. Никакого сомнения быть не должно!» — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что миллионы российских граждан помогают военнослужащим. Он уверен, что люди в России «встанут», если это нужно будет.

Также пресс-секретарь главы российского государства назвал украинский кризис «слишком сложным», чтобы урегулировать его сиюминутно. Он указал, что США ожидают быстрого успеха в деле украинского урегулирования, однако для этого требуется учитывать множество нюансов.

30 апреля Дмитрий Песков выступил с лекцией на просветительском марафоне «Знание. Первые». В ходе мероприятия он рассказал, что Соединенные Штаты пытаются исполнить роль посредника ради завершения конфликта между Российской Федерацией и Украиной.

Ранее Трамп признался, что заинтересован в мире между РФ и Украиной из-за денег.