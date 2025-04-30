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Песков назвал украинский кризис «слишком сложным»

Песков: первопричины украинского кризиса очень сложны, чтобы разрешиться за ночь
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

США ожидают быстрого успеха в деле украинского урегулирования, но истоки конфликта на Украине слишком сложны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время своего выступления на просветительском марафоне общества «Знание», его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что для урегулирования украинского кризиса требуется учитывать множество нюансов.

«Мы надеемся, что усилия США увенчаются успехом, и президент России Владимир Путин готов к предложениям», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что первопричины конфликта на Украине «слишком сложны, чтобы разрешиться за ночь».

Он добавил, что Москва благодарна Вашингтону за усилия по урегулированию украинского кризиса.

30 апреля Дмитрий Песков выступил с лекцией на просветительском марафоне «Знание. Первые». В ходе мероприятия он рассказал, что Соединенные Штаты пытаются исполнить роль посредника ради завершения конфликта между Российской Федерацией и Украиной.

Ранее Трамп признался, что заинтересован в мире между РФ и Украиной из-за денег.

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