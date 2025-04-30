Стало известно об «осторожном оптимизме» Украины по мирному соглашению

Украина настроена осторожно и оптимистично по заключению мирного соглашения, поскольку президент США Дональд Трамп якобы начал менять позицию в отношении России. Об этом пишет The Economist со ссылкой на источники.

Собеседники издания, близкие к переговорам, сообщили о «новом импульсе» в отношениях США и Украины.

«Мы стараемся укрепить наши позиции. Но блеф идет со всех сторон. И есть риск, что кто-то перегнет палку», — заявил один из высокопоставленных украинских чиновников.

Как следует из текста, оптимизм в Киеве связан с тем, что президент США Дональд Трамп якобы начал менять отношение к своему российскому коллеге Владимиру Путину и стал уважать Владимира Зеленского.

«В начале процесса Трамп был очень разочарован Зеленским. Теперь раздражение переключилось на Путина», — заявил источник The Economist в правительстве.

До этого журнал The Atlantic писал, что Дональд Трамп, пытаясь урегулировать конфликт на Украине, не добился ни одной уступки от российского лидера Владимира Путина.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным иметь дело легче, чем с Зеленским.