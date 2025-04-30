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В США указали, что Трамп не добился ни одной уступки от Путина по Украине

The Atlantic: Трамп не добился ни одной уступки от Путина по Украине
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Reuters

Президент США Дональд Трамп, пытаясь урегулировать конфликт на Украине, не добился ни одной уступки от российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет журнал The Atlantic.

Как следует из текста, Россия получает все, что хочет, но якобы не отдает ничего взамен. По мнению журналистов, формирующаяся сделка «настолько односторонняя в пользу Путина», что Трампу приходится «выдумать» уступки.

Речь идет об утверждении президента США о том, что из-за него Россия не станет «захватывать всю Украину». Такое развитие событий показывает, что Трамп – не такой великий переговорщик, каким себя считает, указывает журнал.

Американский лидер должен был «убедительно блефовать», что в случае отказа от мирной сделки Вашингтон готов безоговорочно поддерживать Киев, но он этого не сделал, пишет Atlantic.

«Это был его главный козырь. Но он его так и не использовал», — констатировали авторы.

Накануне Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин его уважает, и поэтому Москва не будет «захватывать всю Украину».

Ранее Трамп заявил, что с Путиным иметь дело легче, чем с Зеленским.

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