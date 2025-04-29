Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что с Путиным иметь дело легче, чем с Зеленским

Трамп заявил, что договариваться с Путиным легче, чем с Зеленским
close
Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему легче иметь дело с российским лидером Владимиром Путиным, чем с Владимиром Зеленским, поскольку последний просит «все больше и больше», не имея на руках карт. Об этом он заявил в интервью журналисту Гленну Беку.

«У Зеленского нет карт, а он просит все больше и больше. А него нет козырей. Надеюсь, он это сделает [заключит мир]. Потому что Путин не делал бы это ни для кого, кроме меня. Думаю, он хотел идти до конца. Но теперь готов договариваться. Пока что с ним легче, чем с Зеленским», — сказал Трамп.

23 апреля Дмитрий Песков заявил, что ведутся подготовительные работы для будущей встречи лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам пресс-секретаря президента РФ, Путин уважает своего американского коллегу, и они сходятся во мнении, что отказ от диалога является абсурдом.

27 апреля глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность встречи двух лидеров, отметил, что президенты Российской Федерации и США сами определяют свой график. Он обратил внимание на заявление Трампа о том, что у него запланирована какая-то поездка в середине мая, после которой американский лидер предложит даты встречи. По словам Лаврова, ему нечего добавить.

Ранее стало известно с каким предложением Уиткофф приезжал к Путину в Москву.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами