Трамп заявил, что с Путиным иметь дело легче, чем с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему легче иметь дело с российским лидером Владимиром Путиным, чем с Владимиром Зеленским, поскольку последний просит «все больше и больше», не имея на руках карт. Об этом он заявил в интервью журналисту Гленну Беку.

«У Зеленского нет карт, а он просит все больше и больше. А него нет козырей. Надеюсь, он это сделает [заключит мир]. Потому что Путин не делал бы это ни для кого, кроме меня. Думаю, он хотел идти до конца. Но теперь готов договариваться. Пока что с ним легче, чем с Зеленским», — сказал Трамп.

23 апреля Дмитрий Песков заявил, что ведутся подготовительные работы для будущей встречи лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам пресс-секретаря президента РФ, Путин уважает своего американского коллегу, и они сходятся во мнении, что отказ от диалога является абсурдом.

27 апреля глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность встречи двух лидеров, отметил, что президенты Российской Федерации и США сами определяют свой график. Он обратил внимание на заявление Трампа о том, что у него запланирована какая-то поездка в середине мая, после которой американский лидер предложит даты встречи. По словам Лаврова, ему нечего добавить.

Ранее стало известно с каким предложением Уиткофф приезжал к Путину в Москву.