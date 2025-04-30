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Песков напомнил, что РФ при Путине расплатилась за американский ленд-лиз в годы ВОВ

Песков: Россия только при Путине расплатилась с США по ленд-лизу за ВОВ
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Алексей Никольский/РИА Новости

Россия только при президенте Владимире Путине смогла расплатиться с Соединенными Штатами по ленд-лизу, оказанному Советскому Союзу в годы Второй мировой войны. Об этом напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время своего выступления на просветительском марафоне общества «Знание», его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что за ленд-лиз стране пришлось платить.

«Мы как Советский Союз, а потом как правопреемница СССР Российская Федерация, за него полностью расплатились», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в 2006 году глава государства «совершил последние платежи по ленд-лизу».

Также пресс-секретарь главы государства сообщил, что в Москву на празднование 80-летия Победы, которое состоится 9 мая, приедет значительное количество глав государств и правительств. Песков подчеркнул, что это говорит о том, что многие страны разделяют важность этого праздника и вместе с Россией гордятся Победой над нацизмом.

Ранее Зеленский пригласил союзников на 9 мая в Киев.

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