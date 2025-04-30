Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили, что нацизм в мире еще жив

Песков: на Украине ростки нацизма стали прорастать быстрее, чем в Европе
close
Maxim Shemetov/Reuters

Память о Второй Мировой войне (1939 — 1945 годы) трансформируется со временем, но она должна быть превыше всего. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе своей лекции «Освобождение мира от нацизма. Роль СССР» на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые», передает ТАСС.

По мнению представителя Кремля, в мире нацизм еще «жив», его корни глубоки. Представитель Кремля подчеркнул, что Украина оказалась страной, где «ростки» нацизма стали прорастать быстрее, чем в других государствах Европы.

Песков добавил, что сегодня страны коллективного Запада закрывают глаза на то, что на Украине «ходят нацисты с зажженными факелами».

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия столкнулась с серьезными вызовами фальсификации итогов Второй мировой войны, важно противостоять распространению расизма, неонацизма, русофобии и других разрушительных идеологий.

Ранее в МИД РФ обвинили Германию в русофобии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами