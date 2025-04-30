Песков: на Украине ростки нацизма стали прорастать быстрее, чем в Европе

Память о Второй Мировой войне (1939 — 1945 годы) трансформируется со временем, но она должна быть превыше всего. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе своей лекции «Освобождение мира от нацизма. Роль СССР» на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые», передает ТАСС.

По мнению представителя Кремля, в мире нацизм еще «жив», его корни глубоки. Представитель Кремля подчеркнул, что Украина оказалась страной, где «ростки» нацизма стали прорастать быстрее, чем в других государствах Европы.

Песков добавил, что сегодня страны коллективного Запада закрывают глаза на то, что на Украине «ходят нацисты с зажженными факелами».

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия столкнулась с серьезными вызовами фальсификации итогов Второй мировой войны, важно противостоять распространению расизма, неонацизма, русофобии и других разрушительных идеологий.

Ранее в МИД РФ обвинили Германию в русофобии.