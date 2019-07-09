Украинский вопрос: Путин дал второе интервью Оливеру Стоуну

Американский режиссер и продюсер Оливер Стоун выпустил фильм о событиях последних лет на Украине, специально для которого президент России Владимир Путин прокомментировал инцидент, произошедший в ноябре 2018 года, когда три украинских корабля были задержаны российской стороной при пересечении границ в Керченском проливе.

«Бывший президент Порошенко устроил эту провокацию специально в ходе предвыборной кампании. Знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения.

И у меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть», — приводит отрывок из интервью Путина Первый канал.

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Сам Оливер Стоун выразил уверенность в том, что Украина была «гораздо мощнее» во время партнерства с Россией, чем после того, как взяла курс на сближение с ЕС. Он признался, что эта мысль стала одним из основных посылов, «которые можно увидеть и услышать в этом фильме».

«Половина украинцев протестуют, они не согласны с той политикой, которую проводит украинское правительство, и с тем мифом, что от Запада украинцы якобы получат гораздо лучшую жизнь», — отметил он.

Режиссер фильма Игорь Лопатенок назвал главной целью, которая двигала им вместе со Стоуном, прекращение боевых действий на Украине.

«Наша главная цель — это остановить войну. Конечно, мы хотим помочь людям понять что-то, что сможет изменить их мнение и поможет принять решение, которое приведет к миру, потому что мы против этой войны», — сказал Лопатенок.

Он также выразил свою благодарность российскому главе государства за то, что он смог дать интервью в июне, так как монтаж происходил в кратчайшие сроки перед фестивалем в Таормине.

«Я очень благодарен Владимиру Владимировичу, что у него для нас нашлось время это записать. Когда мы получили возможность интервью, мы вскочили в самолет... И 18 июня мы сняли это интервью, 4 июля вышла мировая премьера на фестивале», — сказал он.

Российская премьера фильма запланирована на вторую половину июля, авторы не планируют раскрывать подробности интервью с Путиным до этого.

«Сюжет интервью вы не узнаете до премьеры 19 июля, будут попытки, конечно, выложить его в интернет. В этом фильме серьезные есть «месседжи» для двух народов. Это должны услышать зрители из его уст», — отметил Лопатенок в интервью ТАСС.

Сам Стоун выступил в качестве исполнительного продюсера фильма, а также взял для него все интервью. Отмечается, что фильм стал логическим продолжением рассуждений Стоуна в предыдущем фильме «Украина в огне», так как он вновь возвращается к поставленным тогда вопросам.

Лопатенок также прокомментировал название фильма — «Revealing Ukraine» («Раскрывая Украину»), которое в русском прокате было переведено как «В борьбе за Украину».

«Официальное название, с которым картина выходит в прокат, — «В борьбе за Украину». Мы показываем людей, которые схлестнулись в непримиримых противоречиях, но при этом для одних из них Украина — это инструмент, а для других — это все что у них есть: вся семья, вся любовь, родители, их дети», — сказал он.

У англоязычного фильма, как пояснил режиссер, есть и второе объяснение.

«Кстати, если вы поставите две буквы вместе, вы получите RU, что означает Russia. Мне очень нравится, как это сокращается. Поскреби любого украинца, а под ним русский, поскреби русского — там есть украинская кровь...» — заявил Лопатенок.

Фильм планируется также показать по украинскому телевидению. Он должен будет выйти под названием «Нерассказанная история Украины». Для новой версии трейлера была взята другая цитата из интервью с Путиным.

«Если Украина решила так поступить — это ее выбор», — говорит президент России в этой версии трейлера.

Оливер Стоун признался, что его интересуют вопросы войны и мира, так как сам он считает себя гражданином мира и был на войне во Вьетнаме.