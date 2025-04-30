Трамп допустил, что Путин не будет захватывать всю Украину

Трамп: Путин меня уважает, и он не будет захватывать всю Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин его уважает, и поэтому Москва не будет «захватывать всю Украину». Об этом глава Белого дома сообщил в интервью телеканалу ABC.

«Он меня уважает, и я верю, что из-за меня он не захватит [Украину]», — отметил он.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова начать прямые переговоры с Киевом без предварительных условий. По его словам, инициатива президента России Владимира Путина о временном перемирии в дни 80-летия Победы стала отправной точкой для таких контактов.

Также дипломат подчеркнул, что требование Киева о 30-дневном перемирии Москва рассматривает как предварительное условие, которое противоречит идее незамедлительного диалога.

27 апреля госсекретарь Штатов Марко Рубио заявил, что наступившая неделя станет «критически важной» для определения перспектив урегулирования конфликта. Он отметил, что переговоры между РФ и Украиной «близки». По словам госсекретаря, на данный момент администрация Трампа решает вопрос о том, хочет ли продолжать участвовать в этом проекте.

Ранее Трамп признался, что желает мира между Россией и Украиной «ради денег».