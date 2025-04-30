Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что Украина отвергла предложение Путина о перемирии в дни 80-летия Победы

AP: Украина высмеяла предложение Путина о перемирии в дни 80-летия Победы
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Власти Украины отвергли предложение российского лидера Владимира Путина о временном прекращении огня в дни празднования 80-летия Победы, назвав его «попыткой обмануть Соединенные Штаты». Об этом пишет Associated Press.

«Украинские чиновники высмеяли заявление Путина о прекращении огня», — говорится в тексте.

Как указывают авторы материала, глава офиса президента Украины Андрей Ермак резко высказался об инициативе России, а Владимир Зеленский заявил, что Москва таким образом якобы пытается «обмануть» США.

Кроме того, Зеленский настаивает на тридцатидневном перемирии, говорится в тексте.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. В Кремле выразили надежду, что украинская сторона также откажется от боевых действий в это время.

27 апреля госсекретарь Марко Рубио заявил, что наступившая неделя станет «критически важной» для определения перспектив урегулирования конфликта. Он отметил, что переговоры между РФ и Украиной «близки». По словам госсекретаря, на данный момент администрация президента США Дональда Трампа решает вопрос о том, хочет ли продолжать участвовать в этом проекте.

Ранее советник Трампа оценил вероятность 30-дневного перемирия фразой «дело за Путиным».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами