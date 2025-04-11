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Трамп заявил, что ему «не нужен» Маск

Трамп: Маск проделал фантастическую работу в DOGE
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Alex Brandon/AP

Предприниматель Илон Маск, возглавляющий департамент государственной эффективности США (DOGE), проделал «фантастическую работу». Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, выступая на заседании кабинета министров, в котором также принял участие бизнесмен.

«Мне не нужен Илон ни для чего, кроме того, что он мне нравится. Но я говорю вам, этот парень, этот парень проделал фантастическую работу. Мне не нужен его автомобиль (Tesla. — «Газета.Ru»), хотя я купил один», — сказал американский лидер.

Накануне сообщалось, что группа демократов в палате представителей США потребовала исключить Маска из администрации Трампа.

1 апреля президент Соединенных Штатов заявил, что DOGE «в какой-то момент» прекратит свою работу, поскольку Маск пробудет на госслужбе только в течение 130 дней.

7 марта Трамп высказался, что доволен работой DOGE, которым руководит Маск, но он попросил главу ведомства осторожнее действовать при сокращении сотрудников федеральных ведомств.

Ранее сообщалось, что Маска и сотрудников DOGE могут заставить сдавать тесты на наркотики.

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