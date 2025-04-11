Трамп заявил, что ему «не нужен» Маск

Предприниматель Илон Маск, возглавляющий департамент государственной эффективности США (DOGE), проделал «фантастическую работу». Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, выступая на заседании кабинета министров, в котором также принял участие бизнесмен.

«Мне не нужен Илон ни для чего, кроме того, что он мне нравится. Но я говорю вам, этот парень, этот парень проделал фантастическую работу. Мне не нужен его автомобиль (Tesla. — «Газета.Ru»), хотя я купил один», — сказал американский лидер.

Накануне сообщалось, что группа демократов в палате представителей США потребовала исключить Маска из администрации Трампа.

1 апреля президент Соединенных Штатов заявил, что DOGE «в какой-то момент» прекратит свою работу, поскольку Маск пробудет на госслужбе только в течение 130 дней.

7 марта Трамп высказался, что доволен работой DOGE, которым руководит Маск, но он попросил главу ведомства осторожнее действовать при сокращении сотрудников федеральных ведомств.

Ранее сообщалось, что Маска и сотрудников DOGE могут заставить сдавать тесты на наркотики.