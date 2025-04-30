Трамп зажигательно станцевал в Мичигане и заявил, что не верит опросам

Трамп станцевал в Мичигане и сообщил, что не верит опросам

Президент США Дональд Трамп в танце покинул митинг в Мичигане в честь своих 100 дней на посту главы Белого дома. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе мероприятия Трамп подчеркнул, что не доверяет опросам общественного мнения, которые показывают его непопулярность, поскольку респондентами оказываются демократы, а не республиканцы.

По мнению президента США, его поддержка превышает 60%, а не находится на уровне 40%.

Накануне конгрессмен от Демократической партии США Шри Танедар представил резолюцию о вынесении импичмента Трампу. Он обвинил главу Белого дома в «тираническом превышении полномочий», коррупции и злоупотреблении властью. Несмотря на то, что рейтинг одобрения Трампа в первые 100 дней его нахождения на посту стал самым низким за последние 80 лет, инициатива Танедара вряд ли встретит поддержку, так как американский конгресс контролируют республиканцы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

27 апреля сообщалось, что деятельность Трампа на посту президента США в первые 100 дней после инаугурации поддержали большинство американцев. Об этом свидетельствуют данные опроса центра NORC. Опрос показал, что 7 из 10 американцев оценили действия Трампа как соответствующие их ожиданиям. Однако 62% респондентов считают, что США под его руководством развиваются в неправильном направлении.

Ранее появилось видео с танцем Трампа с саблей в руках.