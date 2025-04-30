Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп зажигательно станцевал в Мичигане и заявил, что не верит опросам

Трамп станцевал в Мичигане и сообщил, что не верит опросам
close
Paul Sancya/AP

Президент США Дональд Трамп в танце покинул митинг в Мичигане в честь своих 100 дней на посту главы Белого дома. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе мероприятия Трамп подчеркнул, что не доверяет опросам общественного мнения, которые показывают его непопулярность, поскольку респондентами оказываются демократы, а не республиканцы.

По мнению президента США, его поддержка превышает 60%, а не находится на уровне 40%.

Накануне конгрессмен от Демократической партии США Шри Танедар представил резолюцию о вынесении импичмента Трампу. Он обвинил главу Белого дома в «тираническом превышении полномочий», коррупции и злоупотреблении властью. Несмотря на то, что рейтинг одобрения Трампа в первые 100 дней его нахождения на посту стал самым низким за последние 80 лет, инициатива Танедара вряд ли встретит поддержку, так как американский конгресс контролируют республиканцы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

27 апреля сообщалось, что деятельность Трампа на посту президента США в первые 100 дней после инаугурации поддержали большинство американцев. Об этом свидетельствуют данные опроса центра NORC. Опрос показал, что 7 из 10 американцев оценили действия Трампа как соответствующие их ожиданиям. Однако 62% респондентов считают, что США под его руководством развиваются в неправильном направлении.

Ранее появилось видео с танцем Трампа с саблей в руках.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами