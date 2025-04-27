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Большинство американцев поддержали Трампа в первые 100 дней его президентства

Первые 100 дней Трампа на посту президента оправдали ожидания большинства в США
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Nathan Howard/Reuters

Деятельность Дональда Трампа на посту президента США в первые 100 дней после инаугурации поддержали большинство американцев. Об этом свидетельствуют данные опроса центра NORC, пишет Associated Press.

Опрос показал, что 7 из 10 американцев оценили действия Трампа как соответствующие их ожиданиям. Однако 62% респондентов считают, что США под его руководством развиваются в неправильном направлении.

Несмотря на поддержку на старте, уровень одобрения политики Трампа снизился, и его деятельность теперь одобряет меньшее количество граждан. Как сообщала The Hill, уровень одобрения президента США упал до рекордного минимума с начала второго срока.

В апреле сенаторы-демократы от Калифорнии и Коннектикута, Адам Шифф и Ричард Блументаль обвинили Трампа в манипуляциях рынком и инсайдерской торговле.

Ранее Трамп рассказал о рейтинге Зеленского на Украине.

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