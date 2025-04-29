«Говорит много ерунды»: в США собрались объявить импичмент Трампу

Конгрессмен-демократ от штата Мичиган Шри Танедар заявил, что инициировал процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Он обвинил главу Белого дома в «тираническом превышении полномочий», коррупции и злоупотреблении властью. Несмотря на то, что рейтинг одобрения Трампа в первые 100 дней его нахождения на посту стал самым низким за последние 80 лет, инициатива Танедара вряд ли встретит поддержку, так как американский конгресс контролируют республиканцы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Член палаты представителей от Демократической партии от штата Мичиган Шри Танедар сообщил в соцсети X, что инициировал процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.

По словам Танедара, он представил резолюцию об импичменте Трампу сразу по нескольким статьям. Так, он заявил, что президент США злоупотребляет исполнительной властью, препятствует правосудию, угрожает военным вторжением суверенным странам и посягает на свободу слова, противодействуя своим критикам и СМИ. Кроме того, конгрессмен обвинил Трампа в «тираническом превышении полномочий», коррупции и учреждении незаконных ведомств, имея в виду Департамент по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

«В этой стране у нас президенты, а не короли. Это не просто проступок, это проступок, подлежащий импичменту. Это не лидерство, а тирания.

Если мы позволим этому продолжаться, то тем самым мы скажем, что президент выше закона, что Конституция Соединенных Штатов необязательна», — заявил Танедар.

Американская газета The Hill при этом пояснила, что инициатива конгрессмена от Демократической партии вряд ли встретит поддержку, так как палату представителей и сенат США контролируют сторонники Трампа — республиканцы.

Исторические 100 дней

Сам Дональд Трамп, впрочем, назвал историческими первые 100 дней своего второго президентского срока.

«По мере того, как мы достигаем исторических первых 100 дней, я с гордостью сообщаю, что Управление по работе с персоналом президента превысило 80% всех политических наймов в наших крупнейших министерствах», — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social, отметив, что его администрация побила «все рекорды, установленные предыдущими».

Некоторые рекорды глава Белого дома действительно побил. Например, как сообщает телеканал ABC News, Дональд Трамп за первые 100 дней нахождения на посту подписал наибольшее количество исполнительных указов среди всех президентов США за последние 88 лет.

При этом, как рассказало издание The Atlantic, некоторые советники Трампа придерживаются неофициального правила — исполняют его поручения только со второго раза , так как президент «говорит много ерунды».

Низкий рейтинг одобрения

При этом для обычных американцев итоги первых 100 дней президентства Трампа выглядят иначе. Как отметило агентство РИА Новости, безработица при республиканце вернулась к локальным максимумам, а реальные зарплаты пока все еще ниже, чем были средние при Байдене. ABC News также сообщило, что многие американцы считают, что американская экономика при Трампе находится в плохом состоянии. Кроме того, жители США также высказали мнение, что введенные президентом пошлины способствуют инфляции.

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По данным опроса, проведенного телекомпанией ABC, газетой The Washington Post и социологической службой Ipsos, Трамп получил самый низкий рейтинг одобрения по итогам 100 дней нахождения на посту президента за последние 80 лет. Деятельность главы Белого дома одобряют только 39% опрошенных американцев .

Телеканал CNN, который провел собственный опрос, приводит другие данные, которые, впрочем, не сильно отличаются и показывают, что политику Трампа поддерживает 41% опрошенных.

Однако, несмотря на низкий рейтинг, в вопросе решения главных проблем США американцы больше доверяет Трампу и Республиканской партии, чем демократам, отмечает ABC News.