Появилось видео с танцем Трампа с саблей в руках

Трамп завершил первый рабочий день танцем с саблей в руках, разрезая торт

Президент США Дональд Трамп под конец своего первого рабочего дня станцевал с саблей в руках. Видео публикует телекомпания NDTV.

После танца он саблей разрезал праздничный торт.

«Танцы Трампа» — название специфического стиля и манеры танцевальных движений 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа, обычно исполняемые под песню Y.M.C.A. группы Village People. Движения Трампа отличаются неритмичностью и часто сопровождающимся серьезным или напряженным выражением лица.

Дональд Трамп 20 января 2025 года вернулся в Белый дом, став 47-м президентом США. В первый раз Трамп был во главе государства с 2017 по 2021 год.

Вступая в должность во второй раз, он пообещал отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну. В первый же день президентства он отменил 78 указов и меморандумов, принятых администрацией Байдена.

Ранее на инаугурации Трампа подали вино с русским названием.