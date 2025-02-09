Трамп оскорбил Байдена во время телефонного разговора с Путиным

NYP: Трамп во время беседы с Путиным назвал Байдена полным позором для США

Нынешний президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным нелестно отозвался о своем предшественнике Джо Байдене. Об этом пишет газета The New York Post (NYP).

«Байден был позором для нашей страны. Полным позором», — отметил глава государства, рассказывая журналистам о беседе с президентом РФ.

Трамп добавил, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным. По словам действующего американского лидера, этим он отличается от предыдущего хозяина Белого дома.

8 февраля президент США сообщил, что провел телефонный разговор с российским коллегой. При этом Трамп не стал уточнять, сколько по времени длилась беседа.

Как он сказал, ключевой темой обсуждения стал украинский кризис. Американский лидер уточнил, что у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий, и выразил надежду на скорое завершение вооруженного противостояния между Киевом и Москвой.

Позже хозяин Белого дома поручил своему помощнику по национальной безопасности Майку Уолтцу организовать встречи по урегулированию конфликта. Трамп подчеркнул, что хочет «покончить с этим чертовым безумием».

Ранее американские журналисты заявили, что Путин «как никогда близок» к достижению целей на Украине.