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В Раде заявили о готовности к переговорам с Россией

Депутат Рады Дмитрук призвал парламенты РФ и Украины провести прямые переговоры
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Телеграм-канал «Артем Дмитрук»

Депутаты парламентов России и Украины могли бы сейчас провести предварительные контакты по вопросу мирного урегулирования конфликта между двумя странами. Об этом в беседе с «Известиями» заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Что касается моей позиции как народного депутата Украины, я готов 24/7 участвовать в любых переговорных процессах, касающихся остановки боевых действий, дальнейшего мира, технического взаимодействия, взаимоотношений Украины и России. Сегодня это запрос граждан Украины № 1», — сказал политик.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова начать прямые переговоры с Киевом без предварительных условий. По его словам, инициатива президента России Владимира Путина о временном перемирии в дни 80-летия Победы стала отправной точкой для таких контактов.

Также дипломат подчеркнул, что требование Киева о 30-дневном перемирии Москва рассматривает как предварительное условие, которое противоречит идее незамедлительного диалога.

Ранее Трамп заявил, что большинство основных позиций урегулирования украинского конфликта уже согласованы.

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