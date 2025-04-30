В Раде заявили о возможности ударить по параду Победы в Москве

Нардеп Костенко: у Киева есть возможность ударить по параду Победы в Москве

Украина располагает средствами для удара по Красной площади в Москве во время парада Победы 9 мая. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, сообщает RT.

У Киева «есть возможность» нанести подобный удар, и Украина якобы располагает необходимым для этого «дальнобойным оружием», отметил нардеп.

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве.

«Они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — отметил он.

23 апреля бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин заявил, что Красная площадь в Москве во время парада Победы является «законной целью» для Вооруженных сил Украины. Он допустил, что ВСУ могут готовить удар по параду Победы, где будет сосредоточено много российских военных. Спецслужбы Украины не скрывают, что такой удар планируется и обещают Москве на 9 Мая «украинские подарки», добавил Лапин.

Ранее военкор заявил, что Украина может омрачить День Победы терактом.