Военкор считает, что Украина может омрачить День Победы терактом

Военкор Коц: Зеленский может решиться устроить теракт в День Победы

Президент Украины Владимир Зеленский может принять решение устроить теракт или массированную атаку по территории России 9 мая. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский военкор Александр Коц.

По его мнению, Украина может попытаться омрачить праздник не только политическими шагами по типу организации альтернативного празднования Дня Победы с участием лидеров европейских стран.

«Зеленский может решиться в День Победы устроить что-нибудь более серьезное, вроде массированного удара дронами, артобстрела или теракта», — считает Коц.

Военкор не исключил, что Украина может устроить теракт на своей территории, чтобы «привычно обвинить в этом Россию».

Зеленский решил противостоять «параду Владимира Путина» в Москве на 9 Мая и пригласил лидеров Евросоюза в Киев в этот день. На Украине призвали союзников таким образом «продемонстрировать» их общее единство.

Одновременно верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о «последствиях» для чиновников, которые поедут в российскую столицу. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский призвал Запад давить на Россию, поскольку Москва «не боится».