Путин прокомментировал слова Лукашенко о георгиевской ленте

ТАСС: Путин не стал спорить с Лукашенко о георгиевской ленте

В Волгограде российский лидер Владимир Путин не стал спорить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о георгиевской ленте. Об этом пишет ТАСС.

Лукашенко рассказал, что на шествии «Беларусь помнит» используется красно-зеленая лента — в цветах национального флага, а не георгиевская, у которой, по его словам, «своеобразная все-таки история». При этом он подчеркнул, что в республике никто не запрещал георгиевскую ленту.

«Я не очень даже понимаю, о чем вы сказали применительно к георгиевской ленте, но догадываюсь, что это может быть», — ответил Путин.

Российский лидер обратил внимание на то, что символы могут быть разными, но важно то, что за ними стоит — «наша общая история, наше настоящее и наше будущее».

24 апреля сообщалось, что «Волонтеры Победы» вместе с МИА «Россия сегодня» дали старт международной акции «Георгиевская лента». Всего в 2025 году акция пройдет более чем на 8 тыс. точек.

В 2022 году Путин подписал закон о том, что георгиевская лента приравнивается к символам воинской славы России.

Ранее Лукашенко заявил Путину о невозможности отказа от визита в Москву 9 мая.