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«Волонтеры Победы» объявили о старте международной акции «Георгиевская лента»

Акцию «Георгиевская лента» проведут в более чем на 8000 точек
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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

«Волонтеры Победы» вместе с МИА «Россия сегодня» дали старт международной акции «Георгиевская лента», сообщает пресс-служба движения.

Всего в 2025 году акция пройдет более чем на 8 тыс. точек.

Как отметила председатель центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», заместитель руководителя комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко, ношение Георгиевской ленты говорит о благодарности всех защитников Отечества.

«Особенно важно сегодня, когда на Западе пытаются переписать историю и запретить наши священные символы, демонстрировать единство и твердую позицию», — сказала она.

В Москве активисты движения раздают Георгиевские ленты на центральных улицах столицы, привокзальных территориях и в парке «Зарядье».

Также в этом году «Волонтеры Победы» традиционно передадут из рук в руки более 70 тыс. лент в Алтайском крае.

«Для меня Георгиевская лента – это историческая память. Именно этот символ олицетворяет для меня Великую Победу», — отметил член регионального политического совета, заместитель председателя комитета по образованию и науке Алтайского краевого Законодательного Собрания Сергей Писарев.

Акцию «Георгиевская лента» проведут и в более чем 40 странах мира, включая Ливию, Монголию, Египет и другие.

Международная акция «Георгиевская лента» пройдет с 24 апреля по 9 мая.

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