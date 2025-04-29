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Названа дата визита Лаврова в Доминикану

Лавров нанесет визит в Доминиканскую Республику 30 апреля
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Пресс-служба МИД

Глава МИД России Сергей Лавров 30 апреля нанесет визит в Доминиканскую Республику. Информация об этом появилась на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Визит приурочен <...> к открытию посольства Российской Федерации в Доминиканской Республике. Запланированы встречи С. В. Лаврова с президентом Доминиканской республики Л. Абинадером и министром иностранных дел страны Р. Альваресом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встреч стороны обсудят двусторонние отношения государств и перспективы их развития, а также вопросы региональной и глобальной повестки дня.

До этого сообщалось, что Лавров прибыл на второй день заседания БРИКС в Рио-де-Жанейро на автомобиле с надписью «Россия рулит».

14 апреля в Доминикане открылось российское посольство. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Доминиканской Республике Алексей Середин вручил копии верительных грамот министру Роберто Альваресу.

Ранее Лавров прокомментировал позицию США по Третьей мировой войне.

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