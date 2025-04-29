Лавров прибыл на заседание БРИКС на автомобиле с надписью «Россия рулит»

Сергей Лавров прибыл на заседание БРИКС в Рио на авто с надписью «Россия рулит»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на второй день заседания БРИКС в Рио-де-Жанейро на автомобиле с надписью «Россия рулит». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Совещание глав внешнеполитических ведомств стран объединения проходит 28–29 апреля под председательством Бразилии. Лавров принимает участие в обсуждении актуальных вопросов международной повестки, включая экономическое сотрудничество и безопасность.

28 апреля Сергей Лавров встретился «на полях» совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Бразилии с министром иностранных дел КНР Ван И. Дипломаты приветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями.

Глава российского МИД прибыл в Бразилию для участия в полноформатном совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС 27 апреля.

Ранее Лаврова перепутали с Леди Гагой в Рио-де-Жанейро.